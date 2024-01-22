В ГД 22 января пройдёт заседание комиссии по преступлениям Киева против детей
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что комиссией прорабатываются вопросы, касающиеся вербовки Киевом детей, целенаправленного уничтожения гражданского населения, механизмов воздействия на детей и другие.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории региона со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.
Также стало известно, что в ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам удара ВСУ в Донецке.