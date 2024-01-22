В ГД 22 января пройдёт заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей состоится 22 января в Госдуме.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что комиссией прорабатываются вопросы, касающиеся вербовки Киевом детей, целенаправленного уничтожения гражданского населения, механизмов воздействия на детей и другие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории региона со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Также стало известно, что в ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам удара ВСУ в Донецке.