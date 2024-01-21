RT в Telegram
Подпишись

Депутат Малинкович потребует лишения мандата Слуцкого из-за идеи захоронить Ленина

Короткая ссылка
Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что обратится в Госдуму с требованием лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за его идеи захоронить Владимира Ленина вместе с матерью.
Депутат Малинкович потребует лишения мандата Слуцкого из-за идеи захоронить Ленина
  • РИА Новости

Ранее Слуцкий заявил, что пришло время исполнить волю Владимира Ленина и похоронить его рядом с матерью.

«Партия направит в Государственную думу России на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — RT) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина», — приводит РИА Новости его слова.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% российских граждан считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище как можно скорее.

Кроме того, согласно результатам, 27% респондентов поддерживают перезахоронение Ленина, но не сейчас, а когда уйдёт поколение тех, кому дорога фигура политика.

Доля тех, кто выступает за сохранение тела Ленина в мавзолее, составляет 33%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить