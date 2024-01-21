Депутат Малинкович потребует лишения мандата Слуцкого из-за идеи захоронить Ленина

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что обратится в Госдуму с требованием лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за его идеи захоронить Владимира Ленина вместе с матерью.

Ранее Слуцкий заявил, что пришло время исполнить волю Владимира Ленина и похоронить его рядом с матерью.

«Партия направит в Государственную думу России на имя господина (спикера Госдумы Вячеслава. — RT) Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина», — приводит РИА Новости его слова.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% российских граждан считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище как можно скорее.

Кроме того, согласно результатам, 27% респондентов поддерживают перезахоронение Ленина, но не сейчас, а когда уйдёт поколение тех, кому дорога фигура политика.

Доля тех, кто выступает за сохранение тела Ленина в мавзолее, составляет 33%.