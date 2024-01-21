Слуцкий: пришло время похоронить Ленина рядом с матерью
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Мать Ленина похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
Слуцкий напомнил, что сам Ленин хотел быть похороненным рядом со своей матерью.
«Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — говорится в сообщении.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% российских граждан считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище как можно скорее.