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Слуцкий: пришло время похоронить Ленина рядом с матерью

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Глава фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий считает, что пришло время исполнить волю Владимира Ленина и похоронить его рядом с матерью.
Слуцкий: пришло время похоронить Ленина рядом с матерью
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Мать Ленина похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Слуцкий напомнил, что сам Ленин хотел быть похороненным рядом со своей матерью.

«Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — говорится в сообщении.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% российских граждан считают, что тело Владимира Ленина необходимо перезахоронить на кладбище как можно скорее.

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