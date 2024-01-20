Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала пожар в Шушарах

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах.

Она записала видеообращение, которое было выложено в Telegram-канале «WB на связи!».

Отмечается, что она выразила благодарность партнёрам, продавцам и клиентам за слова поддержки в связи с происшествием. Она также отметила, что в сложившейся ситуации «самое главное, что все живы» и добавила, что для неё и компании данное ЧП стало огромным испытанием.

По её словам, компания в настоящий момент круглосуточно работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства.

«Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдём этот путь», — добавила Бакальчук.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января.

Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.

Вместе с этим РБК со ссылкой на источники сообщил, что здание в Шушарах не было застраховано.