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Маргарита Симоньян рассказала о совместном проекте RT и МВД России #НеОдинНаОдин

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире ТВЦ рассказала о совместном проекте RT и МВД РФ #НеОдинНаОдин.
Маргарита Симоньян рассказала о совместном проекте RT и МВД России #НеОдинНаОдин
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как она отметила, этот проект помогает нашим людям за границей получить российское гражданство.

Главред RT привела в пример историю русской женщины из Узбекистана, у которой ушло 14 лет на то, чтобы стать гражданкой России. Она переехала с годовалой дочерью, которую спустя 23 года хотели депортировать.

«Почему мы стесняемся, почему мы не можем сказать: «Вы русские, приезжайте к нам, мы будем вас здесь беречь». Тем более что у нас демографический кризис, нам нужны люди», — подчеркнула Симоньян.

Ранее корреспондента RT Александру Чуканову на торжественном приёме наградили ведомственным знаком «За содействие МВД» за объективное и компетентное освещение деятельности министерства.

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