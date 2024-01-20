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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области

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Два человека погибли и ещё восемь получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей в Саратовской области.
Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своём Telegram-канале.

По его словам, примерно в 18:33 мск в службу 112 поступило сообщение о том, что в Фёдоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «газель». 

«В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией», — сообщил Юрин со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее двое взрослых и один ребёнок получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей, включая лесовоз с прицепом, на трассе в Коми.

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