Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области

Два человека погибли и ещё восемь получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей в Саратовской области.

Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своём Telegram-канале.

По его словам, примерно в 18:33 мск в службу 112 поступило сообщение о том, что в Фёдоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «газель».

«В результате ДТП из минивэна два человека погибли и восемь пострадали, пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией», — сообщил Юрин со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее двое взрослых и один ребёнок получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей, включая лесовоз с прицепом, на трассе в Коми.