Три человека пострадали в ДТП с участием лесовоза на трассе в Коми
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения МВД.
Уточняется, что ДТП произошло примерно в 11:30 мск на 783-м километре автодороги «Вятка» в селе Выльгорт под Сыктывкаром.
Согласно предварительной информации, всего на дороге столкнулись четыре транспортных средства: гружёный лесовоз с прицепом, автомобиль Kia и две автомашины ВАЗ.
«Грузовик опрокинулся на правый бок, под его прицепом оказался автомобиль ВАЗ-2114, в котором были заблокированы двое взрослых и ребёнок, они пострадали», — отметили в ведомстве.
Как пояснили в региональном МЧС, примерно через три часа спасатели достали из заблокированной машины мужчину-водителя, женщину и ребёнка. Они были переданы врачам.
Ранее три человека пострадали в ДТП в Белгородской области.