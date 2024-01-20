Три человека пострадали в ДТП с участием лесовоза на трассе в Коми

Двое взрослых и один ребёнок получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей, включая лесовоз с прицепом, на трассе в Коми.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения МВД.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 11:30 мск на 783-м километре автодороги «Вятка» в селе Выльгорт под Сыктывкаром.

Согласно предварительной информации, всего на дороге столкнулись четыре транспортных средства: гружёный лесовоз с прицепом, автомобиль Kia и две автомашины ВАЗ.

«Грузовик опрокинулся на правый бок, под его прицепом оказался автомобиль ВАЗ-2114, в котором были заблокированы двое взрослых и ребёнок, они пострадали», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в региональном МЧС, примерно через три часа спасатели достали из заблокированной машины мужчину-водителя, женщину и ребёнка. Они были переданы врачам.

Ранее три человека пострадали в ДТП в Белгородской области.