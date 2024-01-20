RT в Telegram
Подпишись

Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области

Короткая ссылка
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Яковлевском районе Белгородской области. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в региональном УГИБДД.
Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что авария произошла на первом километре автодороги «Северный подъезд к городу Белгороду» Яковлевского городского округа. Водитель одного из автомобилей при повороте налево не предоставил преимущество второму участнику дорожного движения и совершил с ним столкновение.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Nexia и два пассажира автомобиля LADA Vesta, мужчины 31 года и 36 лет, пострадали», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось об аварии на внутренней стороне МКАД, где столкнулись более трёх автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить