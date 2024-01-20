Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области
- РИА Новости
В сообщении уточняется, что авария произошла на первом километре автодороги «Северный подъезд к городу Белгороду» Яковлевского городского округа. Водитель одного из автомобилей при повороте налево не предоставил преимущество второму участнику дорожного движения и совершил с ним столкновение.
«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Nexia и два пассажира автомобиля LADA Vesta, мужчины 31 года и 36 лет, пострадали», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии на внутренней стороне МКАД, где столкнулись более трёх автомобилей.