Три человека пострадали в ДТП в Белгородской области

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Яковлевском районе Белгородской области. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

В сообщении уточняется, что авария произошла на первом километре автодороги «Северный подъезд к городу Белгороду» Яковлевского городского округа. Водитель одного из автомобилей при повороте налево не предоставил преимущество второму участнику дорожного движения и совершил с ним столкновение.

«В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Nexia и два пассажира автомобиля LADA Vesta, мужчины 31 года и 36 лет, пострадали», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось об аварии на внутренней стороне МКАД, где столкнулись более трёх автомобилей.