СК проверит информацию о нижнетагильском хлебе со стеклом

В Следственном комитете по Свердловской области заявили о начале проверки информации о появлении в школьной столовой Нижнего Тагила хлеба с фрагментами стекла.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

«Согласно публикациям СМИ, в одной из школ Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла. Организована проверка по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отмечается в заявлении.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства и то, правда ли был причинён вред здоровью детей.

По итогам проверки будет дана правовая оценка.

Ранее стало известно, что учеников одной из школ госпитализировали с пищевым отравлением в Кировской области.