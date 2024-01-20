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В Минтранспорта России рассказали о новом транспортном национальном проекте

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что новый национальный проект «Транспорт» может быть рассчитан до 2030 года.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС в координационном центре правительства России на международной выставке-форуме «Россия». По его словам, в настоящий момент как раз идёт выстраивание нацпроекта по 2030 год.

«Наша транспортная стратегия тоже рассчитана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Мы исходим из 2030 года, потому что есть определённый бюджетный цикл, который прогнозируем», — сказал он.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

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