Собянин: в 2024 году завершится формирование транспортного каркаса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал 2023 год прорывным в реализации программы создания нового дорожного каркаса Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» мы построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов», — сказано в тексте.

По словам Собянина, в 2023 году был реализован ряд мегапроектов, в числе которых новая хордовая магистраль — Московский скоростной диаметр (МСД) в пределах МКАД, а также Северный дублёр Кутузовского проспекта — проспект Багратиона.

В 2024 году в Москве планируют достроить Южную рокаду, общая строительная готовность которой составляет почти 90%. Кроме того, в планах связать южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а впоследствии и с новой магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Всего в 2024 году запланировано построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.