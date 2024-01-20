РБК: крупнейший в России завод томатной пасты заявил о нехватке семян помидоров

Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев заявил о нехватке семян помидоров, отметив, что причиной стал запрет на импорт иностранного посадочного материала.

«Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввёл Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов», — говорится в материале РБК.

Уточняется, что доля голландских семян у предприятия составляла 35%. Зайцев пояснил, что российских семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет, в связи с чем их импортируют из-за рубежа. При этом закупить недостающий объём семян проблематично, так как поставщики заготавливают необходимое количество заранее и лишнего у них просто нет.

Вместе с этим член правления Национального союза плодов и овощей Ирина Мурашова указала изданию, что Министерство сельского хозяйства оказывает «беспрецедентное содействие» получению семян овощных культур в необходимые для посевов сроки. Уже прошло совещание, в рамках которого были определены изменения в поставках семян.

«По Астраханской области — если не поставит фирма BASF, озвученная на совещании, то есть адекватные замены других компаний», — добавила она.

Также в самом Минсельхозе России указали, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что «соответствует уровню прошлого года». Также ведомство активно работает над тем, чтобы у аграриев было всё необходимое, а на предстоящей посевной акцент будет делаться на использовании достижений отечественной селекции.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что объём экспорта агропромышленной продукции России по итогам 2023 года вырос на 14% в денежном выражении.