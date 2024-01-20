Минстрой России: с 2025 года в модернизацию ЖКХ вложат 150 млрд рублей в год
Как он рассказал РИА Недвижимость в кулуарах международной выставки-форума «Россия», в настоящий момент перед властями страны стоит задача перейти из негативного баланса в позитивный.
«Сейчас стареет порядка 3% сетей, а обновляется 2%. Стоит задача перейти этот порог — чтобы обновлялось больше, чем старело», — заявил Ересько.
По его словам, к программе обновления объектов ЖКХ планируется привлекать не только бюджетные средства, но и деньги частных инвесторов.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.