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Минстрой России: с 2025 года в модернизацию ЖКХ вложат 150 млрд рублей в год

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Заместитель главы российского Минстроя Алексей Ересько заявил, что в рамках модернизации объектов ЖКХ сроком до 2030 года в России с 2025 года будут инвестировать 150 млрд рублей ежегодно.

Как он рассказал РИА Недвижимость в кулуарах международной выставки-форума «Россия», в настоящий момент перед властями страны стоит задача перейти из негативного баланса в позитивный.

«Сейчас стареет порядка 3% сетей, а обновляется 2%. Стоит задача перейти этот порог — чтобы обновлялось больше, чем старело», — заявил Ересько.

По его словам, к программе обновления объектов ЖКХ планируется привлекать не только бюджетные средства, но и деньги частных инвесторов.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.

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