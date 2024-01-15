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В Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов за год

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В Москве в 2023 году обновили 13 коммуникационных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи.
В Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, ещё в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Работы проходили в Центральном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.

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