В Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов за год

В Москве в 2023 году обновили 13 коммуникационных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, ещё в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Работы проходили в Центральном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.