В Магадане из-за отпаривателя загорелась квартира в жилом доме
- РИА Новости
По данным ведомства, хозяйка квартиры включила прибор в удлинитель, после чего произошло короткое замыкание электропроводки, и начался пожар.
Вскоре огонь охватил 25 кв. м. Женщина обесточила жилище, после чего самостоятельно эвакуировалась из здания.
«Огнеборцы МЧС России спасли с верхних этажей четырёх человек, из них — одного ребёнка. На месте работали 29 специалистов и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о горевшем на Сахалине приюте для животных, из которого спасли 304 собаки и 55 кошек.