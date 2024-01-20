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В Магадане из-за отпаривателя загорелась квартира в жилом доме

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Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома в Магадане. Как сообщили в пресс-службе МЧС, к возгоранию привело короткое замыкание, вызванное отпаривателем для одежды.
В Магадане из-за отпаривателя загорелась квартира в жилом доме
  • РИА Новости

По данным ведомства, хозяйка квартиры включила прибор в удлинитель, после чего произошло короткое замыкание электропроводки, и начался пожар.

Вскоре огонь охватил 25 кв. м. Женщина обесточила жилище, после чего самостоятельно эвакуировалась из здания.

«Огнеборцы МЧС России спасли с верхних этажей четырёх человек, из них — одного ребёнка. На месте работали 29 специалистов и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о горевшем на Сахалине приюте для животных, из которого спасли 304 собаки и 55 кошек.

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