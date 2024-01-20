Машков: избирательный штаб Путина получил более 12 тысяч предложений от россиян

Общественные приёмные избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина получили более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

По его словам, такое количество обращений поступило в общественные приёмные избирательного штаба с 9 января. Машков добавил, что предложения и пожелания присылают жители всех регионов России.

«На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступило во все общественные приёмные», — цитирует его ТАСС.

Ранее Машков высказался о состоявшейся 17 января встрече Путина с волонтёрами избирательного штаба, назвав её чувственной.