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В Красноярске начали проверку по факту обрушения крана на площадке ТЭЦ

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Падение строительного крана произошло на территории ТЭЦ №3 в Красноярске. По факту инцидента, в результате которого один человек получил травмы, была инициирована проверка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В Красноярске начали проверку по факту обрушения крана на площадке ТЭЦ
  • РИА Новости

Сообщение об обрушении строительного крана поступило в следственные органы утром 20 января. По предварительным данным, конструкция упала во время проведения монтажных работ на площадке ТЭЦ №3.

«В результате падения крановщик получил травмы различной степени тяжести, пострадавший доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о крановщике из Архангельской области, который вызывал себе скорую на высоту 46 м.

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