В Красноярске начали проверку по факту обрушения крана на площадке ТЭЦ
- РИА Новости
Сообщение об обрушении строительного крана поступило в следственные органы утром 20 января. По предварительным данным, конструкция упала во время проведения монтажных работ на площадке ТЭЦ №3.
«В результате падения крановщик получил травмы различной степени тяжести, пострадавший доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о крановщике из Архангельской области, который вызывал себе скорую на высоту 46 м.