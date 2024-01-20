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RT побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Антонины Козловой

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RT побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Антонины Козловой, которая отметила 100-летний юбилей.
RT побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Антонины Козловой
  • РИА Новости

Антонина Степановна встретила войну в оккупации на Украине. Те годы ветеран вспоминает как страшные: женщины и дети боялись выходить из дома, а её мама носила старые и грязные платья, чтобы немцы её не замечали.

В 18 лет Антонина стала помогать партизанам. Благодаря хорошей памяти её не рассекретили.

«Нам давали текст, разбитый на кусочки, чтобы в случае чего у немцев не было информации. Я текст запоминала», — рассказала ветеран.

После Антонина Степановна переехала на Урал, где познакомилась с будущим мужем — военным. Великую Победу встречала уже в Москве.

«Было много огней, все бегали, радовались. Даже по крышам бегали», — поделилась она.

У женщины двое взрослых сыновей, много внуков и правнуков. Также остались родственники на Украине, но с 2014 года она с ними не общается — взгляды родных поменялись.

Ранее стало известно, что в день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище была открыта мемориальная плита в память о геноциде населения города и героизме его жителей.

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