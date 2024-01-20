RT побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Антонины Козловой
- РИА Новости
Антонина Степановна встретила войну в оккупации на Украине. Те годы ветеран вспоминает как страшные: женщины и дети боялись выходить из дома, а её мама носила старые и грязные платья, чтобы немцы её не замечали.
В 18 лет Антонина стала помогать партизанам. Благодаря хорошей памяти её не рассекретили.
«Нам давали текст, разбитый на кусочки, чтобы в случае чего у немцев не было информации. Я текст запоминала», — рассказала ветеран.
После Антонина Степановна переехала на Урал, где познакомилась с будущим мужем — военным. Великую Победу встречала уже в Москве.
«Было много огней, все бегали, радовались. Даже по крышам бегали», — поделилась она.
У женщины двое взрослых сыновей, много внуков и правнуков. Также остались родственники на Украине, но с 2014 года она с ними не общается — взгляды родных поменялись.
Ранее стало известно, что в день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище была открыта мемориальная плита в память о геноциде населения города и героизме его жителей.