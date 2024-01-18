На Пискарёвском кладбище открыли плиту в память о героизме жителей Ленинграда

В день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище была открыта мемориальная плита в память о геноциде населения города и героизме его жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Мемориальная плита будет напоминать, что погибшие в блокаду — жертвы геноцида. У этого преступления нет срока давности», — заявил губернатор Александр Беглов.

Как уточняет 78.ru, среди прочих участие в торжественно-траурной церемонии приняли юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов, ветераны, блокадники и жители города.

Ранее в Московском районе Санкт-Петербурга над монументом героическим защитникам Ленинграда стартовал проект «Лучи Победы». До 28 января прожекторы будут освещать ночное небо в память о 81-й годовщине прорыва блокады и о 80-летии полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.