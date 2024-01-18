В Петербурге зажгли «Лучи Победы» в память о прорыве ленинградской блокады
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Об этом пишет neva.today.
В администрации города уточнили, что прожекторы расположены на крышах двух высотных зданий, стоящих при въезде на площадь Победы. На этом месте в годы войны проходил передний край обороны Ленинграда.
Прожекторы использовались во время блокады при обороне города от налётов вражеской авиации. Их также включают в городе по случаю Дня Победы — 9 мая.
Ранее сообщалось, что патриотическая акция «Блокадная ласточка — добрая весть» открыла в Выборге 18 января неделю памяти, посвящённую 80-летию снятия блокады Ленинграда.