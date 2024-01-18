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В Петербурге зажгли «Лучи Победы» в память о прорыве ленинградской блокады

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В Московском районе Санкт-Петербурга над монументом героическим защитникам Ленинграда стартовал проект «Лучи Победы». До 28 января прожекторы будут освещать ночное небо в память о 81-й годовщине прорыва блокады и о 80-летии полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В Петербурге зажгли «Лучи Победы» в память о прорыве ленинградской блокады
  • © Правительство Санкт-Петербурга

Об этом пишет neva.today.

В администрации города уточнили, что прожекторы расположены на крышах двух высотных зданий, стоящих при въезде на площадь Победы. На этом месте в годы войны проходил передний край обороны Ленинграда.

Прожекторы использовались во время блокады при обороне города от налётов вражеской авиации. Их также включают в городе по случаю Дня Победы — 9 мая.

Ранее сообщалось, что патриотическая акция «Блокадная ласточка — добрая весть» открыла в Выборге 18 января неделю памяти, посвящённую 80-летию снятия блокады Ленинграда.

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