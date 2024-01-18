В Выборге началась неделя памяти в честь освобождения Ленинграда от блокады
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
В рамках недели памяти на площадках города состоятся культурные и просветительские мероприятия, спектакли, выставки, кинопоказы, концерты.
Основными событиями акции станут мероприятия, которые пройдут 27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.