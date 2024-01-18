В Выборге началась неделя памяти в честь освобождения Ленинграда от блокады

Патриотическая акция «Блокадная ласточка — добрая весть» открыла в Выборге 18 января неделю памяти, посвящённую 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

В рамках недели памяти на площадках города состоятся культурные и просветительские мероприятия, спектакли, выставки, кинопоказы, концерты.

Основными событиями акции станут мероприятия, которые пройдут 27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.