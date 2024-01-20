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Бастрыкин запросил доклад после нападения подростков на школьника в Челябинске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту совершения группой подростков противоправных действий в отношении школьника в Челябинской области.
Бастрыкин запросил доклад после нападения подростков на школьника в Челябинске
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщили в региональном следственном управлении СК, по данным СМИ, в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника и брызнула ему в лицо из аэрозольного пистолета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о водителе маршрутки из Челябинска, который метнул ледяной булыжник в беременную женщину.

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