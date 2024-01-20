Бастрыкин запросил доклад после нападения подростков на школьника в Челябинске
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Как сообщили в региональном следственном управлении СК, по данным СМИ, в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника и брызнула ему в лицо из аэрозольного пистолета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о водителе маршрутки из Челябинска, который метнул ледяной булыжник в беременную женщину.