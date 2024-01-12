В Челябинске водитель маршрутки бросил ледяной булыжник в беременную
- РИА Новости
Следствие установило, что мужчина перепутал пострадавшую с другим пассажиром и вступил с ней в конфликт. После того, как беременная вышла из транспорта, водитель выбежал за ней и бросил в женщину ледяной булыжник.
СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге протащил по асфальту беременную пассажирку.