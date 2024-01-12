В Челябинске водитель маршрутки бросил ледяной булыжник в беременную

Водитель маршрутного такси в Челябинске бросил в беременную ледяной булыжник из-за якобы неоплаченного ею проезда. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram.

Следствие установило, что мужчина перепутал пострадавшую с другим пассажиром и вступил с ней в конфликт. После того, как беременная вышла из транспорта, водитель выбежал за ней и бросил в женщину ледяной булыжник.

СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге протащил по асфальту беременную пассажирку.