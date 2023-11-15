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В Петербурге таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

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Водитель такси в Санкт-Петербурге протащил по асфальту беременную пассажирку, подумав, что она уже села в автомобиль.

Об этом сообщило 78.ru.

По данным издания, водитель не дождался, пока женщина сядет на место, и тронулся, в этот момент пассажирка упала. Таксист проехал около метра, пока не заметил, что дверь в салон открыта, а пассажирка отсутствует.

Сообщается, что женщину доставили в больницу и диагностировали у неё ушиб мягких тканей поясницы. После оказания помощи она отправилась домой.

Ранее в Петербурге задержали водителя такси, который сломал ногу клиенту.

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