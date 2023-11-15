В Петербурге таксист протащил по асфальту беременную пассажирку
Об этом сообщило 78.ru.
По данным издания, водитель не дождался, пока женщина сядет на место, и тронулся, в этот момент пассажирка упала. Таксист проехал около метра, пока не заметил, что дверь в салон открыта, а пассажирка отсутствует.
Сообщается, что женщину доставили в больницу и диагностировали у неё ушиб мягких тканей поясницы. После оказания помощи она отправилась домой.
Ранее в Петербурге задержали водителя такси, который сломал ногу клиенту.