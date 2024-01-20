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В Москве арестовали блогера Раджабзоду за высмеивание славянских девушек

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Прокуратура Москвы сообщила об аресте блогера Салмона Раджабзоды, который в соцсетях высмеивал девушек славянской внешности в своих видео.

«Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в заявлении

Расследование находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда, который отказался отправлять в СИЗО блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоду, являющегося фигурантом дела об экстремизме в связи с тем, что он грубо оскорбил девушек славянской внешности.

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