Мосгорсуд отменил отказ об аресте оскорбившего россиянок блогера из Таджикистана
Мосгорсуд отменил решение по оскорбившему россиянок блогеру из Таджикистана
- РИА Новости
Как отмечается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, дело было решено направить на новое рассмотрение.
«17 января Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда Москвы от 9 января 2024 года, которым Раджабзода С.Д. освобождён из-под стражи», — отмечается в заявлении.
Ранее Симоновский районный суд города Москвы постановил освободить блогера, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье об экстремизме, из-под стражи в зале суда.
По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности.