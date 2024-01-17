Мосгорсуд отменил отказ об аресте оскорбившего россиянок блогера из Таджикистана

Мосгорсуд отменил решение по оскорбившему россиянок блогеру из Таджикистана

Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда, который отказался отправлять в СИЗО блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, являющегося фигурантом дела об экстремизме в связи с тем, что он грубо оскорбил девушек славянской внешности.

РИА Новости

Как отмечается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, дело было решено направить на новое рассмотрение. «17 января Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда Москвы от 9 января 2024 года, которым Раджабзода С.Д. освобождён из-под стражи», — отмечается в заявлении. Ранее Симоновский районный суд города Москвы постановил освободить блогера, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье об экстремизме, из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности.