RT в Telegram
Подпишись

Мосгорсуд отменил отказ об аресте оскорбившего россиянок блогера из Таджикистана

Мосгорсуд отменил решение по оскорбившему россиянок блогеру из Таджикистана

Короткая ссылка
Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда, который отказался отправлять в СИЗО блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, являющегося фигурантом дела об экстремизме в связи с тем, что он грубо оскорбил девушек славянской внешности.
Мосгорсуд отменил отказ об аресте оскорбившего россиянок блогера из Таджикистана
  • РИА Новости

Как отмечается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, дело было решено направить на новое рассмотрение. 

«17 января Московский городской суд отменил постановление Симоновского районного суда Москвы от 9 января 2024 года, которым Раджабзода С.Д. освобождён из-под стражи», — отмечается в заявлении.

Ранее Симоновский районный суд города Москвы постановил освободить блогера, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье об экстремизме, из-под стражи в зале суда.

По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить