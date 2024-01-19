СК возбудил дело из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье
- РИА Новости
По информации ГСУ СК по региону, на курорте произошла авария механизма подъёмника. Предварительной причиной этого стала поломка поворотного колеса.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее прокуратура организовала проверку в связи с остановкой кресельного подъёмника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново Дмитровского городского округа.