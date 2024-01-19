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СК возбудил дело из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в деревне Степаново в Московской области.
СК возбудил дело из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье
  • РИА Новости

По информации ГСУ СК по региону, на курорте произошла авария механизма подъёмника. Предварительной причиной этого стала поломка поворотного колеса.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с остановкой кресельного подъёмника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново Дмитровского городского округа.

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