СК возбудил дело из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в деревне Степаново в Московской области.

РИА Новости

По информации ГСУ СК по региону, на курорте произошла авария механизма подъёмника. Предварительной причиной этого стала поломка поворотного колеса. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших уточняются. Ранее прокуратура организовала проверку в связи с остановкой кресельного подъёмника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново Дмитровского городского округа.