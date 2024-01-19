Прокуратура организовала проверку по факту остановки подъёмника в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
По предварительным данным, в связи с недостаточным натяжением троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъёмника. На подъёмнике в момент остановки находились люди.
Отмечается, что граждан оперативно эвакуировали. Есть пострадавшие, им оказывают медпомощь.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства по эксплуатации подъёмника. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщил источник RT, по предварительным данным, пострадали два человека.