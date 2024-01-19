Прокуратура организовала проверку по факту остановки подъёмника в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку в связи с остановкой кресельного подъёмника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново Дмитровского городского округа.

Об этом информирует пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.

По предварительным данным, в связи с недостаточным натяжением троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъёмника. На подъёмнике в момент остановки находились люди.

Отмечается, что граждан оперативно эвакуировали. Есть пострадавшие, им оказывают медпомощь.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства по эксплуатации подъёмника. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщил источник RT, по предварительным данным, пострадали два человека.