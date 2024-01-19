Невролог Бруева посоветовала сидеть за рулём не дольше пяти часов за один раз
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«Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила врач, во время езды важно занимать правильное положение и не сутулиться.
«Для профилактики заболеваний позвоночника, во время остановки можно восемь — десять раз сильно прижаться к спинке, столько же раз пожать плечами, размять кисти рук, плечевые суставы, шею, проделав несколько круговых движений вправо-влево», — посоветовала Бруева.
Также можно выполнить пять — шесть наклонов головы, добавила врач.
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