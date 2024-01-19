Автоэксперт Колодочкин призвал не ездить со снегом на крыше машины

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о последствиях езды со снегом на крыше машины. По его словам, это опасно прежде всего для самого водителя.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что «шапка» снега может попасть на едущий следом автомобиль, однако в этом случае есть вариант, что её сдует ветром.

«Но она может свалиться на ваше же ветровое стекло при первом торможении, что обычно и происходит», — пояснил Колодочкин.

По его словам, с таким количеством снега дворники не справятся.

Как добавил эксперт, некоторые водители ездят со снегом на крыше машины в надежде, что его сдует ветром, но лучше так не рисковать.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рекомендовал не оставлять технику в салоне машины в мороз.