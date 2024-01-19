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Бастрыкин проконтролирует ситуацию с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию со школьницей, едва не попавшей под поезд в Челябинской области.
Бастрыкин проконтролирует ситуацию с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошёл 17 января. Девочка пролезала под составом, когда он начал движение. Жительница села Аргаяш вытащила ребёнка из-под поезда.

В декабре 2023 года сообщалось, что на железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.

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