Бастрыкин проконтролирует ситуацию с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию со школьницей, едва не попавшей под поезд в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошёл 17 января. Девочка пролезала под составом, когда он начал движение. Жительница села Аргаяш вытащила ребёнка из-под поезда.

В декабре 2023 года сообщалось, что на железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.