Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Ленобласти

На железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщило 78.ru.

По представленным данным, пострадавший в результате происшествия получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, разрыв селезёнки, осколочный перелом лопатки, а также множественные переломы рёбер и ушибленные раны грудной клетки.

Медикам не удалось спасти мужчину — он умер в реанимации. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшего.

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