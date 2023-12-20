Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Ленобласти
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Об этом сообщило 78.ru.
По представленным данным, пострадавший в результате происшествия получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, разрыв селезёнки, осколочный перелом лопатки, а также множественные переломы рёбер и ушибленные раны грудной клетки.
Медикам не удалось спасти мужчину — он умер в реанимации. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшего.
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