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Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Ленобласти

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На железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.
Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Ленобласти
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило 78.ru.

По представленным данным, пострадавший в результате происшествия получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, разрыв селезёнки, осколочный перелом лопатки, а также множественные переломы рёбер и ушибленные раны грудной клетки.

Медикам не удалось спасти мужчину — он умер в реанимации. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка в наушниках попала под электричку и осталась без ног.

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