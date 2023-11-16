В Петербурге девушка в наушниках попала под электричку и осталась без ног
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Об этом сообщил телеканал 78.ru.
По имеющимся данным, трагедия произошла на железнодорожной станции Волковская. Девушка не услышала приближающийся поезд из-за капюшона и громкой музыки в наушниках. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось.
Пострадавшую отвезли в больницу, однако из-за травмы ей ампутировали обе ноги. На текущий момент она находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек.