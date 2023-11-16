RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге девушка в наушниках попала под электричку и осталась без ног

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 19-летняя девушка в наушниках переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она попала под электричку и осталась без ног.
В Петербурге девушка в наушниках попала под электричку и осталась без ног
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Piepgras

Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По имеющимся данным, трагедия произошла на железнодорожной станции Волковская. Девушка не услышала приближающийся поезд из-за капюшона и громкой музыки в наушниках. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось.

Пострадавшую отвезли в больницу, однако из-за травмы ей ампутировали обе ноги. На текущий момент она находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить