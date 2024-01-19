Медведев провёл заседание на тему производства востребованных средств поражения
- РИА Новости
Медведев посетил Красногорский завод имени С.А. Зверева, где прошло заседание.
Он назвал завод одним из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения.
«И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники», — отметил он.
Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Медведев заявил, что Россия не сдаёт своих позиций в научной сфере, несмотря на санкции.