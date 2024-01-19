Медведев провёл заседание на тему производства востребованных средств поражения

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения и военной специальной техники.

Медведев посетил Красногорский завод имени С.А. Зверева, где прошло заседание.

Он назвал завод одним из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения.

«И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники», — отметил он.

Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Медведев заявил, что Россия не сдаёт своих позиций в научной сфере, несмотря на санкции.