RT в Telegram
Подпишись

Медведев провёл заседание на тему производства востребованных средств поражения

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл выездное заседание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения и военной специальной техники.
Медведев провёл заседание на тему производства востребованных средств поражения
  • РИА Новости

Медведев посетил Красногорский завод имени С.А. Зверева, где прошло заседание.

Он назвал завод одним из ведущих научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического оптико-электронного приборостроения.

«И понятно, те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружений, военной и специальной техники», — отметил он.

Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Медведев заявил, что Россия не сдаёт своих позиций в научной сфере, несмотря на санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить