МЧС: в ТРК «Европа-Азия» в Челябинске горят торговые павильоны

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Европа-Азия» горят торговые павильоны на площади 1000 кв. м.

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Об этом информирует МЧС России. В тушении пожара участвуют 36 специалистов, задействовано семь единиц техники. Ранее сообщалось, что пожар произошёл на рынке в центре Челябинска, на место направились пожарные.