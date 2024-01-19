МЧС: в ТРК «Европа-Азия» в Челябинске горят торговые павильоны
В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Европа-Азия» горят торговые павильоны на площади 1000 кв. м.
- Gettyimages.ru
Об этом информирует МЧС России.
В тушении пожара участвуют 36 специалистов, задействовано семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на рынке в центре Челябинска, на место направились пожарные.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: