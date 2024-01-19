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МЧС: в ТРК «Европа-Азия» в Челябинске горят торговые павильоны

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В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Европа-Азия» горят торговые павильоны на площади 1000 кв. м.
МЧС: в ТРК «Европа-Азия» в Челябинске горят торговые павильоны
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует МЧС России.

В тушении пожара участвуют 36 специалистов, задействовано семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на рынке в центре Челябинска, на место направились пожарные.

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