Депутат Алтухов призвал сделать немодным эпатаж при выборе имени ребёнка
Депутата попросили прокомментировать сообщение, что в Краснодарском крае в прошлом году родители давали необычные имена своим детям, в частности, Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.
«Что касается редких имён, думаю, что запрещать не стоит», — приводит РИА Новости слова Алтухова.
Депутат подчеркнул, что при выборе имени родители должны понимать ответственность за будущее ребёнка.
«В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам», — отметил он.
В декабре сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.