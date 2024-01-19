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Депутат Алтухов призвал сделать немодным эпатаж при выборе имени ребёнка

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Запрет на необычные имена вводить в России не нужно, необходимо сделать немодным эпатаж при выборе имени ребёнка. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Депутата попросили прокомментировать сообщение, что в Краснодарском крае в прошлом году родители давали необычные имена своим детям, в частности, Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.

«Что касается редких имён, думаю, что запрещать не стоит», — приводит РИА Новости слова Алтухова.

Депутат подчеркнул, что при выборе имени родители должны понимать ответственность за будущее ребёнка.

«В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам», — отметил он.

В декабре сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.

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