«Известия»: в России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что речь идёт исключительно о тех именах, которые определённо соответствуют мужскому или женскому полу.

По данным газеты, в настоящее время участились случаи присвоения родителями имён детям, не соответствующих их полу.

«Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в статье.

Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.