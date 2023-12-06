«Известия»: в России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что речь идёт исключительно о тех именах, которые определённо соответствуют мужскому или женскому полу.
По данным газеты, в настоящее время участились случаи присвоения родителями имён детям, не соответствующих их полу.
«Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в статье.
Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.