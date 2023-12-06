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«Известия»: в России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

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В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что речь идёт исключительно о тех именах, которые определённо соответствуют мужскому или женскому полу. 

По данным газеты, в настоящее время участились случаи присвоения родителями имён детям, не соответствующих их полу.

«Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в статье.

Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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