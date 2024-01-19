Песков рассказал, что Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения.

РИА Новости

«Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — сказал Песков. Накануне ночью в Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.