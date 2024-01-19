Песков рассказал, что Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения.
- РИА Новости
«Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — сказал Песков.
Накануне ночью в Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.
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