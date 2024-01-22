В России предложили расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку наказания

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешить женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и приговорены к лишению свободы, просить об отсрочке наказания за нетяжкие преступления до достижения детьми совершеннолетия независимо от наличия статуса одинокого родителя.

Копии обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, в соответствии со ст. 82 Уголовного кодекса России суд может отсрочить женщине, имеющей ребёнка и являющейся единственным родителем, отбывание наказания до достижения им 14-летнего возраста.

Это не касается, например, лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, добавила она.

Согласно её инициативе, целесообразно расширить перечень лиц, предусмотренных ст. 82 Уголовного кодекса, заменив обозначенную категорию лиц на женщин, воспитывающих детей до 18 лет, независимо от наличия статуса одинокого родителя.

По её мнению, предлагаемые изменения значительно расширят круг лиц, к которым может применяться отсрочка исполнения наказания, что позволит защитить права несовершеннолетних, сохранить семью, не оставив ребёнка без попечения матери.

«В целях защиты прав несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей прошу вас поддержать данное предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.