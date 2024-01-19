Песков назвал стабильно высоким уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину является стабильно высоким, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующий уровень доверия свидетельствует о том, что население ощущает на себе результаты работы главы государства.

«Это говорит действительно об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии всё-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы Путина», — отметил Песков.

Ранее Фондом общественного мнения (ФОМ) был проведён опрос, согласно которому выяснилось, что Путину доверяют 79% российских граждан.