Песков назвал стабильно высоким уровень доверия россиян Путину
- РИА Новости
По его словам, соответствующий уровень доверия свидетельствует о том, что население ощущает на себе результаты работы главы государства.
«Это говорит действительно об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии всё-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы Путина», — отметил Песков.
Ранее Фондом общественного мнения (ФОМ) был проведён опрос, согласно которому выяснилось, что Путину доверяют 79% российских граждан.