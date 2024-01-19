ФОМ: Путину доверяют 79% российских граждан
Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 79% российских граждан доверяют президенту России Владимиру Путину.
- РИА Новости
Кроме того, 81% опрошенных граждан положительно оценивают деятельность Путина на посту.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия Владимиру Путину со стороны граждан составляет 78,8%.
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