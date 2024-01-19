В Тверской области начали проверку после пожара в квартире с тремя детьми

Следственное управление СК России по Тверской области начало проверку по факту пожара в квартире, в которой находилось трое детей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону и СК России по области.

Инцидент произошёл 18 января в посёлке Редкино.

Соседи вывели детей из горящей двухкомнатной квартиры. Никто из них не пострадал.

Тем не менее следователи города Конаково начали доследственную проверку данного происшествия, так как дети были оставлены без присмотра.

«В рамках доследственной проверки следователем СК России будут установлены обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила официальный представитель СУ СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Лепёшкино Мишкинского района Башкирии.