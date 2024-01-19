Wildberries прокомментировал данные об отсутствии страховки у склада в Шушарах

Маркетплейс Wildberries прокомментировал данные об отсутствии страховки у сгоревшего склада в Шушарах.

«Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнёрами. У Wildberries заключён договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки», — сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что информация о страховании имущества Wildberries не может быть разглашена в рамках действующих договорных отношений.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что здание в Шушарах не было застраховано.

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошёл 13 января.

Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 млрд рублей.