В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в ДТП со смертельным исходом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.
Инцидент произошёл в августе 2023 года. Обвиняемый за рулем Renault Logan не пропустил автомобиль Ford.
«В результате аварии 34-летний водитель Ford погиб на месте происшествия. Несмотря на принятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка», — сказали в пресс-службе.
Также лёгкий вред здоровью получили 26-летняя супруга и четырёхлетняя дочь погибшего.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.