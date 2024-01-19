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В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в ДТП со смертельным исходом

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В ГУ МВД России по Пермскому краю завершили предварительное расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два человека.
В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в ДТП со смертельным исходом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.

Инцидент произошёл в августе 2023 года. Обвиняемый за рулем Renault Logan не пропустил автомобиль Ford.

«В результате аварии 34-летний водитель Ford погиб на месте происшествия. Несмотря на принятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка», — сказали в пресс-службе.

Также лёгкий вред здоровью получили 26-летняя супруга и четырёхлетняя дочь погибшего.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.

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