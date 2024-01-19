Глава РЖД Белозёров: в 2026 году в России запустят полностью беспилотный поезд

Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что через два года в России запустят полностью беспилотный поезд.

Во время пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» он рассказал, что летом 2024 года холдинг запустит на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А».

Следующим этапом будет полностью беспилотный поезд в 2026 году.

«Сдвижка некоторая связана с тем, что «Финист» — полностью замещённый электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — цитирует ТАСС Белозёрова.

Ранее он сообщил, что строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году.