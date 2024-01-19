В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в такси
Согласно правилам дорожного движения (ПДД), дети во время поездки должны быть пристёгнуты, пишет URA.RU со ссылкой на памятку от ведомства.
Специалисты напоминают, что ребёнок до семи лет должен ездить в автокресле. При этом в ГИБДД рекомендуют использовать кресло до 12 лет. Если ребёнок достиг 12 лет, согласно ПДД, ему достаточно быть пристёгнутым штатным ремнём безопасности.
На вопрос, можно ли перевозить ребёнка в такси без родителей, в Роскачестве ответили, что ПДД это не запрещено. В этом случае сопровождением несовершеннолетнего занимается водитель, он же берёт на себя всю ответственность и риски.
В случае неправильного размещения ребёнка в салоне такси всю правовую ответственность также несёт водитель, добавили в ведомстве.
Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов прокомментировал сообщение о том, что МВД и ОП разработают проект по совершенствованию правил дорожного движения.