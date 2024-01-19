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В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в такси

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В Роскачестве напомнили о правилах перевозки несовершеннолетних в автомобилях, включая такси.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), дети во время поездки должны быть пристёгнуты, пишет URA.RU со ссылкой на памятку от ведомства.

Специалисты напоминают, что ребёнок до семи лет должен ездить в автокресле. При этом в ГИБДД рекомендуют использовать кресло до 12 лет. Если ребёнок достиг 12 лет, согласно ПДД, ему достаточно быть пристёгнутым штатным ремнём безопасности.

На вопрос, можно ли перевозить ребёнка в такси без родителей, в Роскачестве ответили, что ПДД это не запрещено. В этом случае сопровождением несовершеннолетнего занимается водитель, он же берёт на себя всю ответственность и риски.

В случае неправильного размещения ребёнка в салоне такси всю правовую ответственность также несёт водитель, добавили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов прокомментировал сообщение о том, что МВД и ОП разработают проект по совершенствованию правил дорожного движения.

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