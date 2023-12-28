В ОП прокомментировали планы по совершенствованию ПДД
- РИА Новости
«Запрос у самих автомобилистов точно есть на упрощение текста правил — чтобы они стали понятнее и легко запоминались, в том числе детьми», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, в последнее время появились новые виды транспорта, в том числе электросамокаты, и их тоже необходимо учесть и органично вписать в существующие схемы движения.
Отдельным моментом Холодов назвал использование телефона во время поездки на автомобиле.
«Хорошо, переговоры вести нельзя — а в мессенджерах переписываться, получается, можно? А в онлайн-игры играть? Голосовые сообщения записывать? Это ведь всё не является разговором или, как в ПДД, «переговорами». Этот пункт тоже, на мой взгляд, стоило бы переписать», — сказал он.
Как добавил Холодов, правила в итоге должны быть понятными и охватывать максимально возможное количество различных аспектов дорожного движения.
Ранее член Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов рассказал, что выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза в 2024 году. Также изменения затронут правила выдачи автомобильных прав и размещения дорожных камер.