В ОП прокомментировали планы по совершенствованию ПДД

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов прокомментировал сообщение о том, что МВД и ОП разработают проект по совершенствованию Правил дорожного движения.

«Запрос у самих автомобилистов точно есть на упрощение текста правил — чтобы они стали понятнее и легко запоминались, в том числе детьми», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в последнее время появились новые виды транспорта, в том числе электросамокаты, и их тоже необходимо учесть и органично вписать в существующие схемы движения.

Отдельным моментом Холодов назвал использование телефона во время поездки на автомобиле.

«Хорошо, переговоры вести нельзя — а в мессенджерах переписываться, получается, можно? А в онлайн-игры играть? Голосовые сообщения записывать? Это ведь всё не является разговором или, как в ПДД, «переговорами». Этот пункт тоже, на мой взгляд, стоило бы переписать», — сказал он.

Как добавил Холодов, правила в итоге должны быть понятными и охватывать максимально возможное количество различных аспектов дорожного движения.

Ранее член Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов рассказал, что выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза в 2024 году. Также изменения затронут правила выдачи автомобильных прав и размещения дорожных камер.