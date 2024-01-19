«Календарь путешествий» добавили в интернет-издание «Russpass-журнал»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Ежеквартально в раздел будут добавляться новые мероприятия: гастрономические и музыкальные фестивали, экстремальные забеги, фотовыставки и многие другие. Пользователи могут заранее спланировать, какие города они хотели бы посетить», — отмечается в сообщении на сайте.
В ближайшие три месяца 14 мероприятий пройдут в Архангельской и Владимирской областях, Санкт-Петербурге, Якутии.
Ранее сообщалось, что Кисловодск посетили 90 тыс. туристов в новогодние праздники.