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«Календарь путешествий» добавили в интернет-издание «Russpass-журнал»

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«Russpass-журнал» открыл новый раздел «Календарь путешествий», с помощью которого можно узнать о крупных событиях на ближайшие три месяца.
«Календарь путешествий» добавили в интернет-издание «Russpass-журнал»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Ежеквартально в раздел будут добавляться новые мероприятия: гастрономические и музыкальные фестивали, экстремальные забеги, фотовыставки и многие другие. Пользователи могут заранее спланировать, какие города они хотели бы посетить», — отмечается в сообщении на сайте.

В ближайшие три месяца 14 мероприятий пройдут в Архангельской и Владимирской областях, Санкт-Петербурге, Якутии.

Ранее сообщалось, что Кисловодск посетили 90 тыс. туристов в новогодние праздники.

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