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Кисловодск посетили 90 тысяч туристов в новогодние праздники

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В Кисловодске побывали 90 тыс. туристов в новогодние праздники. Годом ранее курорт принял 22 тыс. гостей.
Кисловодск посетили 90 тысяч туристов в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Kononova

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

При подсчёте учитывались туристы, приезжавшие на однодневную экскурсию, а также те, кто останавливался в гостиницах и частном секторе.

«Такая рекордная цифра турпотока обусловлена развитием в нашем городе абсолютно разных направлений туризма. Кроме того, все новогодние праздники у нас были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, насыщенная детская программа, работали разные спортивные активности», — заявил мэр Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.

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