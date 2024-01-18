Кисловодск посетили 90 тысяч туристов в новогодние праздники

В Кисловодске побывали 90 тыс. туристов в новогодние праздники. Годом ранее курорт принял 22 тыс. гостей.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

При подсчёте учитывались туристы, приезжавшие на однодневную экскурсию, а также те, кто останавливался в гостиницах и частном секторе.

«Такая рекордная цифра турпотока обусловлена развитием в нашем городе абсолютно разных направлений туризма. Кроме того, все новогодние праздники у нас были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, насыщенная детская программа, работали разные спортивные активности», — заявил мэр Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что Ялту посетили 110 тыс. туристов в новогодние каникулы.