РБК: крупнейший мусорный оператор Подмосковья может передать свои активы властям

Крупнейший мусорный оператор Московской области «РТ-Инвест» обсуждает передачу своих активов властям региона за 1 руб.

Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к компании.

Отмечается, что обсуждение сделки подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвеста», где объяснили решение концентрацией на проекте строительства заводов по термической обработке мусора.

В статье уточняется, что в управляющую компанию «Региональный оператор», структуру «РТ-Инвеста», входят Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский региональные операторы.

В августе прошлого года сообщалось, что в Московской области направили на вторичную переработку более 11 млн т отходов с 2019 года.

Как заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский, Подмосковье — лидер в России по вопросам обращения с отходами. Ежегодно перерабатывается 7,5 млн т мусора, или 20% от всех отходов в стране.

На данный момент в области установлено более 168 тыс. контейнеров для сбора мусора.